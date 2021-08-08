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Dünya

Katil Esed Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı!

Esed rejimi, saldırılarıyla Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:59:00 -
Katil Esed Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı!

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Türkmen Dağı bölgesine karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıların ardından gece saatlerinde, Sellor ve Kelez köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Yangın, bölge halkının müdahalesiyle ve sabah erken saatlerdeki başlayan yağmurla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bazı bölgelerde yer yer süren yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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