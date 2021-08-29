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Dünya

Katil Esed, sivilleri vurdu!

Suriye'de katil Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 21:16:00 -
Katil Esed, sivilleri vurdu!

Suriye'de Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera kentine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu çevredeki evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi. Saldırılar nedeniyle bölgeden dumanlar yükselirken, halkın evlerinden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Esed rejimi güçleri, aylardır Dera'da kuşatma altındaki bölgelere yönelik saldırılar düzenliyor. Uluslararası Af Örgütü tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Esed rejimine, Dera’ya insani yardımların ulaşmasına izin vermeleri için çağrıda bulunmuştu.

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