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Dünya Katil Esed, sivilleri bombaladı!
Dünya

Katil Esed, sivilleri bombaladı!

İdlib'de Esed rejimi, sivil yerleşimlere yönelik bombardımanlarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:15:00 -
Katil Esed, sivilleri bombaladı!

İdlib'de Esed rejimi, sivil yerleşimlere yönelik bombardımanlarını sürdürüyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Esed rejimine ait güçler, İdlib kırsalındaki Eriha yerleşiminde sivillerin evlerini karadan bombaladı.

Düzenlenen bombardımanda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca sivilin de yaralandığı belirtildi.

Rusya destekli Esed rejimi güçleri son dönemde sivillere yönelik saldırılarını artırıyor.

Bölgede Rusya'nın geçtiğimiz gün İdlib kırsalında Türkiye destekli Feylak el Şam karargahına düzenlediği saldırıda 70'i aşkın muhalif hayatını kaybetmişti.

Bunun ardından muhalifler Rusya ve Esed rejimi güçlerine ait mevzilere bombardıman düzenlemişti.

Bölgede geniş çaplı bir çatışmanın başlamasından endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News

 

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