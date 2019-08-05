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Katil Esed rejiminden Türkiye'ye suçlama

Eli kanlı Esed rejimi, Türkiye'yi ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerine uymamakla suçladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:27
Katil Esed rejiminden Türkiye'ye suçlama

Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimleriyle "çatışmasızlıkbölgesi" ilan edilen İdlib'e saldırılarını yoğunlaştıran Esed rejiminden, konu ile alakalı yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "İdlib'e yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye suçlama

Rejim ordusu, her gün çok sayıda sivilin ölümüne yol açan saldırılara devam edileceğini duyurduğu açıklamasında, Türkiye'yi ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerine uymamakla suçladı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:27
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. İran

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  • abdullahabdullah27 dk önce
    esed-rusya-abd ahlaksız işbirliği!

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