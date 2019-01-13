Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Suriye ordusu Münbiç yakınlarına konuşlanmaya başladı.

Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın haberine göre, Şam rejimi Münbiç'in kuzeybatısına askeri yığınak yapmaya başladı. Bölgeye tanklar, toplar ve askerler sevk edildi.

Reuters'a konuşan Suriyeli askerler "Yabancı güçlerden gelebilecek her türlü saldırıya her an yanıt vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

3 kez el değiştirdi

Münbiç 2011'de Suriye iç savaşı başladığından bu yana 3 kez el değiştirdi. Önce Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye rejim güçlerinden alındı. Ardından terör örgütü DAEŞ kontrolüne geçti.

Türkiye sınırına 30 km mesafedeki Münbiç, 2016'da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından DAEŞ'ten geri alındı.