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Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından Münbiç'te YPG ile ortak hareket etme çabası içerisinde olan katil Esed rejimi, Türkiye'nin düzenleyeceği harekat öncesi bölgeye askeri yığınak yapıyor.

13 Ocak 2019 Pazar 13:22
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Suriye ordusu Münbiç yakınlarına konuşlanmaya başladı.

Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın haberine göre, Şam rejimi Münbiç'in kuzeybatısına askeri yığınak yapmaya başladı. Bölgeye tanklar, toplar ve askerler sevk edildi.

Reuters'a konuşan Suriyeli askerler "Yabancı güçlerden gelebilecek her türlü saldırıya her an yanıt vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

3 kez el değiştirdi

Münbiç 2011'de Suriye iç savaşı başladığından bu yana 3 kez el değiştirdi. Önce Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye rejim güçlerinden alındı. Ardından terör örgütü DAEŞ kontrolüne geçti.

Türkiye sınırına 30 km mesafedeki Münbiç, 2016'da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından DAEŞ'ten geri alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 13:22
  1. Ordu
  2. Suriye
  3. Münbiç
  4. Esed rejimi

YORUM YAZ

  • 36036026 dk önce
    yeni akit ve Türk medya sı artık bıkmadınız mı Reuters'ın haberleri son dakika vermeye...3 hafta öncede Reuters haberine sizin paylasımıza görede munbiç esad kontrolunde idi...yeter da...doğru olabilir ama bu sizin doğrunuz sizin haberiniz olsun Reuters den paylasım ile değil...nu aralar bir ingiliz sever oldunuz ki anlatatmam

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