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Katil Esed rejimi İdlib saldırılarını sürdürüyor

Katil Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılar devam ediyor. Öğle saatlerinden itibaren düzenlenen saldırılarda 5 sivil daha hayatını kaybetti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
Katil Esed rejimi İdlib saldırılarını sürdürüyor

Suriye'de katil Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere devam eden hava ve kara saldırılarında 5 sivil daha yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri ile Rusya, öğle saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçeleri, Bıdama ve Mıhambil beldeleri, Has, Bsida, Rekaya, Marrıthırme, Sıhyan, Msıbin, Keferin, Kefersecne, Termela, Bsankol, Ureynibe, Ermenaya ,Kırmit, Sermin, Hiş, Abiein ve Amriyye köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Şeyhun ilçesinde 2, Mıhambil beldesinde 2 ve Kırmit köyünde 1 olmak üzere toplam 5 sivil hayatını kaybetti. Sivil Savunma ekipleri, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren hayatını kaybedenlerle birlikte dün geceden bu yana ölen sivillerin sayısı 14'ten 19'a yükseldi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), sabah saatlerinde, rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması çağrısı yapmıştı.

Bölgede son durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
  1. Esed rejimi
  2. Suriye
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. İran

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