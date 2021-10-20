Katil Esed pazar yerini vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Diktatör Beşar Esed bu sabah pazar yerini vurdu. Saldırıda 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı.
AA muhabirinin ilçedeki hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti.