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Dünya Katil Ermeni, Rus füzesiyle katletti
Dünya

Katil Ermeni, Rus füzesiyle katletti

Cephede büyük kayıplar veren Ermenistan, Azerbaycan’ın Gence kentini 2. defa vurdu. Gece yarısı Rus Scud füzesiyle sivilleri hedef alan katiller, en az 13 kişinin ölümüne 52 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Yakınlarını ve evlerini kaybeden Genceli siviller, “Ermeniler saldırılarla kenti terk edeceğimizi düşünüyorlar ancak bu, asla olmayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:42:00 -
Katil Ermeni, Rus füzesiyle katletti

Terörist PKK’nın desteğiyle Karabağ’da Azeraycan’a saldıran ancak cephede ağır hezimet yaşayan Ermenistan, yine sivilleri katletti...

Ermenistan’ın 11 Ekim’deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan’ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2’nci kanlı saldırıya maruz kaldı. Ermenistan’ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2’si çocuk 13 sivil hayatını kaybetti, 52 sivil de yaralandı. Azeri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev’in verdiği bilgilere göre, sivilleri uykudayken hedef alan füze, Ermenistan topraklarından ateşlendi. Hacıyev, Ermenistan’ın Gence’deki sivillere yönelik 2’nci kanlı saldırısını yine “Elbrus” veya “Scud” diye adlandırılan orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirdiğini belirtti.

700 kilo patlayıcı taşıyor

Ermenilerin 2. defa Scud füzesiyle saldırısına maruz kalan Gence kenti, cephe hattında yer almıyor. Ermeni sınırlarına 60 kilometre mesafede yer alan Gence, 500 bin nüfusa sahip ve Azerbaycan’ın 2’nci büyük kenti. Elbrus (Scud) füzesi ise, 700 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesi bulunan ve menzili 300 kilometre olan yıkıcı gücü yüksek bir silah. 

Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına doğru fırlatılan balistik füze, yerel saatle gece 01.00 sularında Gence kentinin Cevathan Mahallesi’ndeki Hüsü Haciyev Sokağı’nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti. 

Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Saldırı sonucu sokaktaki tüm evlerde büyük tahribat oluştu. 

Güçleri sivillere yetiyor

Evlerin enkazındaki çocuklara ait anıların bulunduğu albümler, ayakkabılar, oyuncaklar ve elbiseler saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi. Yakınlarını kaybedip evsiz kalan Gence sakinleri, “Ermenistan, halka korku salıp kaos çıkarmak istiyor. Kenti terk edeceğimizi düşünüyorlar ancak bu, asla olmayacak. Ordumuz ilerledikçe onlar intikamını sivillerden alıyor. Ordumuzu, hedef alacak güçleri ve kabiliyetleri yok” derken Ermenistan’a lanet okudular.

Bu arada Ermenilerin Gence’ye yönelik ilk saldırısında da 10 kişi ölmüş, 35 kişi de yaralanmıştı.

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