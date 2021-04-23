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Dünya Katil devletin itleri ibadet edenlere saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Dünya

Katil devletin itleri ibadet edenlere saldırdı! Çok sayıda yaralı var

İsrail kuvvetlerinin, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırması sonucu 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 00:00:00 -

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırması sonucu 40 kişi yaralandı.İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere, İsrail güçlerinin saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 40 Filistinlinin çıkan olaylarda yaralandığı bildirildi.

İsrail güçleri, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken, 2 Filistinliyi ise gözaltına aldı.Ramazan ayının başından bu yana İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırıları devam ediyor.

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