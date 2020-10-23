  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil devlet Gazze'ye saldırdı
Dünya

Katil devlet Gazze'ye saldırdı

Siyonist İsrail'in savaş uçakları, Gazze'de bazı noktaları vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 04:29:00 -
Katil devlet Gazze'ye saldırdı

İsrail ordusu tarafından verilen bilgiye göre, Gazze'de Hamas'a ait noktaların vurulduğu bildirildi.

Gazze'den İsrail topraklarına atılan roketlere karşılık yapıldığı belirtilen saldırıda, Hamas'a ait bir tünel ile silah imalathanesinin hedef alındığı söylendi.

Diğer taraftan, yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının, bir kısmı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olan mevzilere ve tarım arazilerine saldırı düzenlediğini kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
Gündem

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın g..
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Çin'den misilleme tehdidi: Gerekli yanıt verilecek
Dünya

Çin'den misilleme tehdidi: Gerekli yanıt verilecek

Çin'den ABD-Tayvan silah satışına misilleme tehdidi geldi. Pekin hükümeti, ABD'nin politikasının "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay