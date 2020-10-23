Katil devlet Gazze'ye saldırdı
Siyonist İsrail'in savaş uçakları, Gazze'de bazı noktaları vurdu.
İsrail ordusu tarafından verilen bilgiye göre, Gazze'de Hamas'a ait noktaların vurulduğu bildirildi.
Gazze'den İsrail topraklarına atılan roketlere karşılık yapıldığı belirtilen saldırıda, Hamas'a ait bir tünel ile silah imalathanesinin hedef alındığı söylendi.
Diğer taraftan, yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının, bir kısmı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olan mevzilere ve tarım arazilerine saldırı düzenlediğini kaydedildi.