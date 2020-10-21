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Dünya Katil devlet Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Dünya

Katil devlet Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Katil devlete ait uçaklar, Gazze'de bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 01:42:00 -
Katil devlet Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'a ait bir tünelin savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıkladı.

Adraee, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail'e roket atılması nedeniyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıda, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda bulunan tarım arazisinin en az 3 roketle hedef alındığını belirtti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den Yahudi yerleşim birimleri yönünde atılan bir roketin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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