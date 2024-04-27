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Yaşam Katil amca çıktı! Kadın cinayeti: Son zamanlarda haber alınamıyordu, polis ekipleri buldu! Korkunç olay
Yaşam

Katil amca çıktı! Kadın cinayeti: Son zamanlarda haber alınamıyordu, polis ekipleri buldu! Korkunç olay

Yeniakit Publisher
2024-04-27 23:37:00 - 2024-04-27 23:40:28
Katil amca çıktı! Kadın cinayeti: Son zamanlarda haber alınamıyordu, polis ekipleri buldu! Korkunç olay

Dün akşam Küçükçekmece'de meydana gelen olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ölü bulunan kadının amcası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Söğütlü Çeşme Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında yaşandı.

Sokak üzerinde bulunan binada oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yakınları kendisinden haber alamayınca eve geldi.

Kapıyı açamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtıklarında kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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