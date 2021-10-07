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Dünya Katil ABD'den PKK/YPG'ye açık destek! Resmen savaş eğitimi veriyor!
Dünya

Katil ABD'den PKK/YPG'ye açık destek! Resmen savaş eğitimi veriyor!

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye topraklarındaki desteğini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 16:31:00 -
Katil ABD'den PKK/YPG'ye açık destek! Resmen savaş eğitimi veriyor!

Amerikan ordusunun, terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde verdiği eğitim ve yardımlar sürüyor. Teröristler, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle eğitilip, silahlandırılıyorlar. Bu eğitimlerle terör faaliyetlerine katılıyorlar. Eğitimler Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda veriliyor. Teröristlere havadan indirme, sızma, ağır silah kullanımı gibi savaş teknikleri öğretiliyor.

26 bin teröriste üst düzey eğitim!

Amerikan ordusu 2021 başından bu yana 880 PKK/YPG'li teröriste eğitim verdi. Aynı dönemde silah ve lojistik malzeme yüklü 1020 tır da Amerikalılar tarafından terör örgütüne teslim edildi.
Bu yıl ki eğitimlerle birlikte Amerikan ordusunun savaş eğitimi verdiği PKK/YPG'li terörist sayısı 26 bine ulaştı. Eğitimlerde teröristlere ağır silahlı piyade aracı ve havan topu kullanımı da öğretiliyor. Teröristlerin eğitim sonrasında en önemli hedef sahaları ise Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgeleri oluyor.

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