‘Katil ABD’ kendi sonunu hazırlıyor

Devlet-i Aliyye’ye “hasta adam” yaftası vurarak o günden bugüne ölmesini bekleyen Batı, hastalık sandığı emarelerin hakikatiyle yüzleşeceği güne adım adım yaklaşıyor. Gazze ve Kudüs konularında net duruş sergileyen, İran’a yönelik yaptırımlara karşı çıkan, Suriye’ye operasyon düzenleyerek PKK’nın terör koridoru açmasını engelleyen, 15 Temmuz sonrası Amerikalı casusları gözaltına alan Türkiye’ye ekonomik savaş başlatan ABD’nin kaos macerasının hüsranla sonuçlanacağı ifade edildi. İran ile ticaret yapan ülkelere de tehditler savuran ABD’nin aldığı cevapların ‘olumsuz’ çıkması; Washington yönetimi ile dünyanın geri kalanı arasındaki uçurumun daha da derinleştiğini ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN ARDINDAN DÜNYA AYAĞA KALKTI

Türkiye ile emperyalizme boyun eğmeyen ülkeler, kaos ekonomisiyle dünyaya sopa sallayan ABD’ye karşı ayağa kalktı. Daha önce PKK’yı silahlandırarak Türkiye’ye savaş açan ABD yönetimi, şimdi de Türkiye’nin ABD’ye yaptığı çelik ihracatına göz dikerek Türk çeliğine yüzde 25 ek vergi koydu. Küresel haydudun tehditlerine pabuç bırakmayan Türkiye ise, Dünya Ticaret Örgütü’ne yaptığı müracaatla 21 Haziran’dan itibaren değeri yaklaşık 270 milyon dolara ulaşan 22 adet ABD menşeli ürüne yüzde 5 ila 70 arasında ek vergi getirdi. Türkiye’nin restinin ardından dünya ekonomisini de hedef alan ABD’ye Avrupa Birliği; vergi misillemesi başlattı. 28 AB üyesi ülke, yüzlerce Amerikan menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

EN AĞIR CEVAP ÇİN’DEN GELDİ

Çelik ve alüminyum tarifeleriyle Arjantin, Avustralya, Güney Kore ve Brezilya hariç bütün ülkelere parmak sallayan ABD’ye Kanada, Meksika, Çin ve Hindistan gibi ülkeler de misilleme yaptı. Kanada, ABD yapımı çelik ve alüminyum ürünlerine gümrük vergisi getirdi. Ayrıca 120 tüketim malına da tarife uygulama kararı aldı. Kanada’nın ABD menşeli ürünlerine yönelik gümrük vergileri, toplamda 13 milyar dolarlık vergi yükü oluşturuyor. Meksika da, ABD’den ithal edilen gıda ve çelik ürünlerine ek gümrük vergileri uyguluyor. Gümrük vergilerinin uygulanacağı ürün değerinin toplam 3 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin ise Washington’ın korumacı tedbirlerine belki de en sert karşılık veren ülke oldu. ABD’nin tehditkar politikasına karşılık ‘kısasa kısas’ cevaplar veren Çin yönetimi, 2 bine yakın ürüne gümrük vergisi uyguluyor. Hayata geçirilen tarifelerin, 3 milyar dolar değerindeki ürünü etkileyeceği bildirilmişti.

SAVAŞA DİĞER ÜLKELER DE KATILIR

Rusya ve Japonya da, ABD’nin ek gümrük tarifesi kararına misilleme olarak sırasıyla 550 ve 410 milyon dolar değerinde Amerikan ürünlerine ek gümrük tarifesi uygulayabileceklerini bildirmişti. Uluslararası ticaret uzmanları ise, Trump’ın geri adım atmak yerine daha fazla ürüne gümrük vergisi getirmesi durumunda, ticaret savaşına katılacak ülke ve ürün sayısının artabileceğine işaret ediyor.