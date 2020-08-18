  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Katı gibi hareket eden sıvı keşfedildi

Swansea Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, katı gibi davranan bir sıvı keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 03:20:00 -
Katı gibi hareket eden sıvı keşfedildi

Swansea Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu katı gibi davranan bir sıvı keşfettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu keşfin mühendislik alanında büyük etkileri olabileceği belirtildi.

Çalışma kapsamında, saniyede 1.000 kare kaydedebilen yüksek hızlı bir kamera kullandıklarını belirten araştırmacılar, su ve mısır nişastasından oluşan sıvı karışımı dar bir hücreye koydu. Daha sonra bunu basınçlı havaya maruz bırakan araştırmacılar, sıvının yoğunlaştığını ve katı tarzda yapılar oluşturduğunu gözlemledi.

Swansea Üniversitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın mühendislik alanında önemli etkileri olabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram
Dünya

Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, terör devleti İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması doğrultusunda Mescid-i Aksa'ya yapı..
Beşiktaş'a flaş öneri
Spor

Beşiktaş'a flaş öneri

Beşiktaş'ta menajerler Burak Yılmaz yerine İngiliz golcü Welbeck'i tavsiye etti.

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu
Dünya

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması halinde Tahran'ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD ve İs..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı