Katı gibi hareket eden sıvı keşfedildi

Swansea Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu katı gibi davranan bir sıvı keşfettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu keşfin mühendislik alanında büyük etkileri olabileceği belirtildi.

Çalışma kapsamında, saniyede 1.000 kare kaydedebilen yüksek hızlı bir kamera kullandıklarını belirten araştırmacılar, su ve mısır nişastasından oluşan sıvı karışımı dar bir hücreye koydu. Daha sonra bunu basınçlı havaya maruz bırakan araştırmacılar, sıvının yoğunlaştığını ve katı tarzda yapılar oluşturduğunu gözlemledi.

Swansea Üniversitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın mühendislik alanında önemli etkileri olabileceği belirtildi.