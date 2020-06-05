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Ekonomi

Katı atık bertaraf tesisinde enerji üretimi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:12:23 -
Katı atık bertaraf tesisinde enerji üretimi yapılacak

ANKARA (AA) - Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Başkanlığı, katı atık bertaraf tesisinde enerji üretim tesisi kurulması ve işletilmesi işini ihale edecek.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Giresun'un Görele ilçesinde 100 dönümlük enerji üretim tesisi kurulması ve 15 yıl süreyle işletilmesi için açılacak ihale kapalı teklif usulü ile yapılacak.

İhale bedeli 19 milyon 527 bin 720 lira olarak belirlendi.

İhale, 16 Haziran'da saat 14.00'te Giresun Valiliği toplantı salonunda yapılacak.


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