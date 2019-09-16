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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4985571,02
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,7016420,63
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,2042870,54
QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu155,5744570,43
Strateji Portföy Borç. Araç.Fonu0,0181450,32
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,2482740,11
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,7041530,08
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0447330,80
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)61,9264100,80
Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)1,3892580,71
Ata Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0262040,71
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,2630880,70
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4460701,30
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0065740,87
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0721540,54
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,2621390,49
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4757500,48
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,9856410,48
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,3709290,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6548120,37
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0191630,25
Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu0,0172090,21
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
QNB Finans Portföy ParaPiyasası Fonu113,0709300,14
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6123260,14
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0265430,13
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0570360,13
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0206550,13


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
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