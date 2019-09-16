Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,498557 1,02 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,701642 0,63 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,204287 0,54 QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu 155,574457 0,43 Strateji Portföy Borç. Araç.Fonu 0,018145 0,32 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,248274 0,11 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,704153 0,08 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044733 0,80 İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 61,926410 0,80 Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF) 1,389258 0,71 Ata Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,026204 0,71 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,263088 0,70 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,446070 1,30 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006574 0,87 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,072154 0,54 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,262139 0,49 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,475750 0,48 Yatırım Fonları - KatılımFonları Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,985641 0,48 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,370929 0,48 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,654812 0,37 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019163 0,25 Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu 0,017209 0,21 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları QNB Finans Portföy ParaPiyasası Fonu 113,070930 0,14 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,612326 0,14 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,026543 0,13 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,057036 0,13 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020655 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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