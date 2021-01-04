Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,660085
|1,29
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,611162
|1,28
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,165905
|1,20
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,090143
|1,18
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059064
|1,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044023
|1,97
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010089
|1,34
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082020
|1,17
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042382
|1,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024543
|1,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,104448
|1,54
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,369626
|1,49
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,130450
|1,44
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,083104
|1,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,896389
|1,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,256130
|1,72
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,110490
|1,46
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,076599
|1,31
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,350913
|1,22
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109719
|1,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,059592
|1,61
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,743776
|1,50
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,139890
|1,36
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,829603
|1,36
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,166322
|1,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037317
|1,85
|İş Portföy Altın Fonu
|0,048972
|1,85
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054479
|1,75
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,042957
|1,74
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,753346
|1,66
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,050426
|0,19
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010045
|0,19
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,070473
|0,18
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,011100
|0,18
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061811
|0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)