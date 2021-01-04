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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:52:46 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6600851,29
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,6111621,28
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,1659051,20
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0901431,18
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0590641,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0440231,97
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0100891,34
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0820201,17
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0423821,16
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0245431,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1044481,54
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3696261,49
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1304501,44
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0831041,37
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,8963891,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2561301,72
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,1104901,46
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0765991,31
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3509131,22
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1097191,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0595921,61
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7437761,50
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1398901,36
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8296031,36
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,1663221,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0373171,85
İş Portföy Altın Fonu0,0489721,85
Deniz Port. Altın Fonu0,0544791,75
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0429571,74
HSBC Portföy Altın Fonu3,7533461,66
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0504260,19
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0100450,19
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,0704730,18
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0111000,18
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0618110,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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