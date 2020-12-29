  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:42:56 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0276070,45
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0297410,07
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8389120,06
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu21,9204760,05
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,3323840,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2906810,26
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3691920,17
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2396020,16
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,1948930,11
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5427040,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3593382,91
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,9014512,30
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,7230182,25
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,2323241,95
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5713931,94
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,2308601,91
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0643551,12
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4060810,83
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0263080,74
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,6862380,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6243391,54
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4947871,36
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8660131,25
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3451680,94
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0771970,66
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,1900951,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6315430,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1828550,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0474270,05
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,3523310,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0235830,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
Saat verdiler! O ilimizin valiliği uyardı! ‘Yüksek patlama…’
Gündem

Saat verdiler! O ilimizin valiliği uyardı! ‘Yüksek patlama…’

Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı yapıldı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay