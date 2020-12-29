Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027607
|0,45
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,029741
|0,07
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,838912
|0,06
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,920476
|0,05
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,332384
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,290681
|0,26
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,369192
|0,17
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,239602
|0,16
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,194893
|0,11
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,542704
|0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,359338
|2,91
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,901451
|2,30
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,723018
|2,25
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,232324
|1,95
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,571393
|1,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,230860
|1,91
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,064355
|1,12
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,406081
|0,83
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,026308
|0,74
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,686238
|0,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,624339
|1,54
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,494787
|1,36
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,866013
|1,25
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,345168
|0,94
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,077197
|0,66
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,190095
|1,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,631543
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,182855
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,047427
|0,05
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,352331
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023583
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)