Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596563
|0,43
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237323
|0,30
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,258407
|0,21
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,838377
|0,20
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,252001
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,216398
|0,30
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,541164
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,453175
|0,88
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,126267
|0,76
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,543278
|0,63
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,320839
|0,63
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|110,063299
|0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,151429
|0,51
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,098004
|0,38
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114042
|0,37
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,063640
|0,30
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,087481
|0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,830630
|0,43
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,332597
|0,18
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019426
|0,15
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,669531
|0,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,584647
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,046933
|0,14
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,318334
|0,14
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,699323
|0,14
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,065063
|0,14
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023572
|0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)