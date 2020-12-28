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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:29:10 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5965630,43
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2373230,30
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2584070,21
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8383770,20
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,2520010,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2163980,30
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5411640,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,4531750,88
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1262670,76
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,5432780,63
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3208390,63
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)110,0632990,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,1514290,51
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,0980040,38
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1140420,37
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0636400,30
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,0874810,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8306300,43
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3325970,18
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0194260,15
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6695310,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5846470,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0469330,14
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,3183340,14
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6993230,14
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0650630,14
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0235720,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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