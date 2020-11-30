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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:42:48 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2388600,25
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6037800,25
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8475070,23
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2582840,16
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,9446980,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1918230,22
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,9595640,15
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0548650,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,7065730,14
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0286060,13
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon1,0212850,11
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon0,0207930,11
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1128360,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2157760,15
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,6103950,12
Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4975140,11
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3327960,11
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0190670,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,2828280,14
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0609230,12
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0334830,12
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8924090,12
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,3455760,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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