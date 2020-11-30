Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238860
|0,25
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,603780
|0,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,847507
|0,23
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,258284
|0,16
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,944698
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,191823
|0,22
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,959564
|0,15
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054865
|0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,706573
|0,14
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,028606
|0,13
|İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
|1,021285
|0,11
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,020793
|0,11
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112836
|0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,215776
|0,15
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,610395
|0,12
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,497514
|0,11
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,332796
|0,11
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019067
|0,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,282828
|0,14
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060923
|0,12
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,033483
|0,12
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,892409
|0,12
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,345576
|0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)