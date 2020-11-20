Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,067376
|0,82
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,040384
|0,81
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027281
|0,80
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,223822
|0,76
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,606028
|0,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,211663
|1,79
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,310013
|1,12
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,197980
|0,73
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,124944
|0,56
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,186202
|0,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,626221
|4,09
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053469
|4,01
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105718
|3,92
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,047409
|2,56
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,193663
|2,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039318
|3,34
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,367691
|2,04
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,348418
|1,95
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,590693
|1,44
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,012409
|1,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,263562
|0,92
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,209972
|0,61
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,192279
|0,49
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019276
|0,08
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,635614
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060684
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,029385
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,879440
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,163448
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,885200
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)