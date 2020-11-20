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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:44:11 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0673760,82
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0403840,81
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0272810,80
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2238220,76
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6060280,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2116631,79
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3100131,12
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,1979800,73
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,1249440,56
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,1862020,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,6262214,09
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0534694,01
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1057183,92
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,0474092,56
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1936632,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0393183,34
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3676912,04
Tacirler Portföy Değ. Fon3,3484181,95
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,5906931,44
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,0124091,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,2635620,92
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,2099720,61
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1922790,49
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0192760,08
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6356140,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0606840,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0293850,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8794400,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1634480,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8852000,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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