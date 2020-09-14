Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,577711
|0,49
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|715,721509
|0,47
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,818242
|0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230266
|0,37
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030563
|0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008413
|0,55
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,078512
|0,10
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,057156
|0,08
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,530466
|0,07
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,464211
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,160477
|0,92
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,346225
|0,77
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076938
|0,68
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|70,940198
|0,52
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|14,115092
|0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,447105
|0,75
|HSBC Portföy Değ. Fon
|112,970096
|0,38
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,033449
|0,33
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,565833
|0,27
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022625
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,938200
|0,42
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,186552
|0,37
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,998455
|0,28
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038047
|0,09
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018620
|0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,406284
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,005413
|0,09
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,138825
|0,09
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059349
|0,08
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,860448
|0,08
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,029825
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)