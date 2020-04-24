Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,820226
|0,56
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575867
|0,48
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,073147
|0,38
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230031
|0,36
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026201
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005794
|2,95
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034712
|2,41
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,661430
|2,02
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,692127
|1,09
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,508793
|0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,081852
|5,75
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|88,596982
|3,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,051390
|2,75
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071668
|2,64
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026662
|2,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007804
|1,07
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,850046
|1,02
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,064725
|0,78
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,149746
|0,74
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,085125
|0,73
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,355150
|1,77
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,310291
|1,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051155
|1,01
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,587292
|0,93
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,498196
|0,92
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,229459
|1,68
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,005412
|1,17
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,258081
|1,08
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032128
|1,02
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054447
|1,01
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,835001
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,102075
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057463
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,789415
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021934
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)