  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:59:21 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,038614 1,37
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,065521 1,25
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 783,400165 1,24
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,090227 1,22
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,090210 1,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009322 3,21
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036218 1,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043887 1,36
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,714507 1,17
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045881 1,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 96,410377 3,43
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081348 2,75
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041288 2,74
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,038704 2,41
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080615 1,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,984501 1,85
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,109153 1,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,107264 1,24
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022254 1,18
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,550826 1,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,043335 2,35
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,122690 1,88
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,109122 1,38
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066002 1,28
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,030923 1,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,072458 1,59
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,649626 1,45
QNB Finans Portföy Altın BYF 44,263844 1,45
HSBC Portföy Altın Fonu 4,168468 1,33
Gedik Portföy Altın Fon 1,064500 1,27
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,311346 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060169 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,020410 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,616837 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,872083 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı
Gündem

Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak Enver Altaylı’nın teröristbaşı Fetullah Gülen’e yazdığı ..
Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti
Dünya

Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya boykot açıklaması sonrası Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avr..
Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay