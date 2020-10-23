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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:04:44 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 759,356653 1,57
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022312 0,07
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,060810 0,06
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027130 0,06
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023880 0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009217 1,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,119581 2,29
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099583 0,42
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038049 0,28
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107743 0,09
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091796 0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035795 2,68
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009599 0,25
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,704508 0,21
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,481025 0,18
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,067603 0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067066 1,88
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,227103 0,40
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,238409 0,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,968890 0,35
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,012740 0,33
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,040055 0,37
Garanti Portföy Altın Fonu 0,133457 0,36
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067770 0,35
Ak Portföy Altın Fonu 0,107535 0,35
Deniz Port. Altın Fonu 0,058453 0,35
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,018532 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615760 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023010 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060062 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,870559 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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