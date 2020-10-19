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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:52:00 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026581 0,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045152 0,25
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,064283 0,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037813 0,22
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,088247 0,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024233 0,89
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,695096 0,71
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,114201 0,53
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,121896 0,48
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044856 0,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082530 2,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041933 2,59
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,488761 2,49
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 92,681060 2,02
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054710 1,44
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,942616 1,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053757 0,85
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,427265 0,78
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,330147 0,74
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,828741 0,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,250376 2,24
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,988297 2,13
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,866726 2,04
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,022231 2,00
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064410 1,75
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,134799 2,23
TEB Portföy Altın Fonu 0,114684 2,20
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068448 2,18
İş Portföy Altın Fonu 0,052958 2,16
Deniz Port. Altın Fonu 0,059038 2,15
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,017121 0,10
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059982 0,10
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,189849 0,10
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,869430 0,10
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,634466 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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