Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,088508
|0,63
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,010358
|0,41
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074484
|0,40
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,220723
|0,39
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059869
|0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009529
|2,29
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045007
|1,03
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024236
|0,97
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,570625
|0,48
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,114108
|0,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,237892
|1,94
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030896
|1,73
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046025
|1,69
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|17,298969
|1,69
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036856
|1,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,126302
|1,42
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,853607
|1,28
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,053973
|1,11
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,329832
|1,01
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,952796
|0,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,364413
|0,58
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,291363
|0,48
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029662
|0,42
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,041155
|0,41
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,128712
|0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,423491
|1,19
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,909550
|0,93
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,379920
|0,71
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,015708
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059903
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,181822
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,861974
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,868306
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)