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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:57:44 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088508 0,63
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,010358 0,41
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074484 0,40
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,220723 0,39
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059869 0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009529 2,29
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045007 1,03
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024236 0,97
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,570625 0,48
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,114108 0,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,237892 1,94
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030896 1,73
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046025 1,69
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,298969 1,69
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036856 1,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,126302 1,42
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,853607 1,28
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053973 1,11
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,329832 1,01
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,952796 0,83
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,364413 0,58
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,291363 0,48
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029662 0,42
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,041155 0,41
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,128712 0,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,423491 1,19
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,909550 0,93
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,379920 0,71
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,015708 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059903 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,181822 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,861974 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,868306 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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