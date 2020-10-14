  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:03:06 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 757,962741 0,59
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,088160 0,52
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045407 0,36
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037850 0,32
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583538 0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009316 1,51
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036602 0,16
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,137713 0,14
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,054377 0,09
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,236864 0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088422 1,11
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114042 1,02
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045258 0,93
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,670997 0,89
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,198726 0,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034530 0,92
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,082394 0,76
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,732489 0,50
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036453 0,49
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112871 0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,102871 0,67
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,917853 0,46
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,350694 0,34
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,275630 0,22
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029537 0,19
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022761 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,015353 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059883 0,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 69,958893 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,868034 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Gündem

'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "I..
Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!
Dünya

Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'da gerçekleştirilen Dağlık Karabağ'da müzakere anlaşmasına rağmen devam eden çatışmalarla ilgili AGİT Mi..
A14 Bionic işlemci tanıtıldı! İphone 12'ye güç verecek
Teknoloji

A14 Bionic işlemci tanıtıldı! İphone 12'ye güç verecek

Apple'ın yeni iPad Air tableti ile birlikte duyurduğu A14 Bionic işlemci kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki İphone 12'lere güç verecek ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay