Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,037715
|0,91
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,064181
|0,78
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,215359
|0,61
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026574
|0,60
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,187080
|0,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036016
|1,63
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045120
|1,45
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,110933
|1,17
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024244
|1,03
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,682995
|0,91
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,185712
|2,24
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,570534
|1,96
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090895
|1,94
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|5,140284
|1,77
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|14,915824
|1,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,006761
|1,12
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,828818
|1,08
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,053246
|1,04
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,046371
|1,01
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,324997
|0,94
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,247376
|1,85
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,982766
|1,84
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,025115
|1,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064409
|1,76
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,870051
|1,74
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,134694
|1,91
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040530
|1,89
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068466
|1,88
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058862
|1,88
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052879
|1,87
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,014669
|0,10
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,176361
|0,10
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,613584
|0,10
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059845
|0,10
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,867476
|0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)