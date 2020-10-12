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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:07:51 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037715 0,91
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,064181 0,78
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,215359 0,61
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026574 0,60
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,187080 0,57
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036016 1,63
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045120 1,45
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,110933 1,17
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024244 1,03
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,682995 0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,185712 2,24
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,570534 1,96
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090895 1,94
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,140284 1,77
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,915824 1,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,006761 1,12
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,828818 1,08
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053246 1,04
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,046371 1,01
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,324997 0,94
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,247376 1,85
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,982766 1,84
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,025115 1,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064409 1,76
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,870051 1,74
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,134694 1,91
Fiba Portföy Altın Fonu 0,040530 1,89
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068466 1,88
Deniz Port. Altın Fonu 0,058862 1,88
İş Portföy Altın Fonu 0,052879 1,87
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,014669 0,10
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,176361 0,10
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,613584 0,10
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059845 0,10
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,867476 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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