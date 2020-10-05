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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:08:33 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,981829 0,51
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058322 0,51
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,780146 0,49
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,306496 0,49
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036930 0,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043367 0,16
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,535552 0,07
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,479920 0,07
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,100529 0,03
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041308 0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044203 0,89
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083325 0,73
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,517807 0,58
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053256 0,56
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,673715 0,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,923721 1,03
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,321882 0,52
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,104156 0,41
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,105276 0,38
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,249157 0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030227 0,42
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,204207 0,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028685 0,40
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,970680 0,37
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,081308 0,33
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,988507 1,05
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,460180 0,33
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,003533 0,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,012238 0,10
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,035806 0,10
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059712 0,10
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,865582 0,09
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,162833 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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