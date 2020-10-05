Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,981829
|0,51
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058322
|0,51
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,780146
|0,49
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,306496
|0,49
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,036930
|0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043367
|0,16
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,535552
|0,07
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,479920
|0,07
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,100529
|0,03
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041308
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044203
|0,89
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083325
|0,73
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,517807
|0,58
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053256
|0,56
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|14,673715
|0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,923721
|1,03
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,321882
|0,52
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,104156
|0,41
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,105276
|0,38
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,249157
|0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030227
|0,42
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,204207
|0,40
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028685
|0,40
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,970680
|0,37
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,081308
|0,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,988507
|1,05
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,460180
|0,33
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,003533
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,012238
|0,10
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,035806
|0,10
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059712
|0,10
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,865582
|0,09
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,162833
|0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)