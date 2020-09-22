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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:44:48 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF731,0153660,92
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0843850,19
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,8170340,10
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0570100,08
Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu2,8310360,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0322450,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu116,5871920,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0732250,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3358540,30
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0339480,25
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1127100,19
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,6620110,06
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0631200,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0281080,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,9175190,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,1374880,34
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0297620,27
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,2702720,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,1054700,03
TEB Portföy Altın Fonu0,1117030,03
Garanti Portföy Altın Fonu0,1307770,03
Deniz Port. Altın Fonu0,0572420,03
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0451140,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0080200,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6098490,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0228050,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6763730,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1414570,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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