Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|703,784534
|1,05
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,804987
|0,78
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,568280
|0,66
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,226860
|0,57
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025770
|0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032137
|0,21
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,934176
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021727
|1,83
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,195122
|1,72
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,457695
|1,40
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045324
|1,02
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,765143
|0,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,776239
|0,77
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,311924
|0,74
|HSBC Portföy Değ. Fon
|112,190773
|0,55
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,097109
|0,54
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039725
|0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,976293
|0,22
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,675851
|0,20
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,161525
|0,18
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,298679
|0,04
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,286814
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,553464
|0,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,131515
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,855228
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058983
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,835141
|0,02
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,605363
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)