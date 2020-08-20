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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:40:13 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564581 1,06
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059571 0,88
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225572 0,81
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025927 0,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,798781 0,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,973409 0,82
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,127407 0,46
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,050912 0,42
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,932556 0,35
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,701996 0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,867553 4,07
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,529994 4,02
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 14,450320 3,70
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,535314 3,60
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064623 3,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,762597 2,49
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,309632 2,23
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051738 2,07
HSBC Portföy Değ. Fon 111,577887 1,94
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,349590 1,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,974115 1,79
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,157719 1,58
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,672525 1,58
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,842795 0,56
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,089342 0,44
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,088114 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058969 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,131230 0,02
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,023534 0,02
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 384,090800 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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