Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039109
|0,95
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,598649
|0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237905
|0,26
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,851830
|0,22
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,790562
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008284
|2,49
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035163
|2,09
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,833828
|0,41
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,841115
|0,41
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,071003
|0,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,226228
|3,04
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047971
|2,59
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093289
|2,51
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|76,506195
|2,32
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020678
|2,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,765869
|1,36
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,126234
|1,04
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050446
|0,97
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,306943
|0,69
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,095993
|0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,999278
|0,86
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,594085
|0,84
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,699812
|0,83
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051561
|0,81
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,506018
|0,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042141
|0,86
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032283
|0,86
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,107316
|0,86
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,267694
|0,85
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,086777
|0,85
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,018524
|0,09
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058236
|0,02
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,255327
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,117790
|0,02
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,011891
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)