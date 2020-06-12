Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|655,450419
|0,48
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,846276
|0,33
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593681
|0,28
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236381
|0,24
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|387,366968
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034534
|1,22
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,975356
|0,10
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,373230
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,209632
|1,40
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,833758
|0,79
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087476
|0,71
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,464725
|0,39
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,050558
|0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008147
|0,78
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|37,311979
|0,42
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,180780
|0,28
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032941
|0,18
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,027023
|0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050805
|0,78
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,484697
|0,67
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,569453
|0,65
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,984652
|0,51
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,053734
|0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,227521
|2,06
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,991839
|1,93
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,719084
|1,52
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,221705
|0,92
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053927
|0,85
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|379,205733
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,270653
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058103
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,115248
|0,02
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|121,836853
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)