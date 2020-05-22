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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:47:36 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031471 1,19
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059289 0,92
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055075 0,87
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184198 0,84
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,322207 0,82
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007178 1,82
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018489 1,11
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,604137 0,20
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,753651 0,20
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,960273 0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038200 1,32
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059335 0,67
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,383915 0,66
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092803 0,64
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,604813 0,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,125061 1,34
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,089359 0,78
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,481784 0,71
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,189378 0,70
HSBC Portföy Değ. Fon 105,214223 0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024776 0,92
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,797402 0,27
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,586989 0,27
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,185521 0,13
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,558244 0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,110120 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,840161 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,801341 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057844 0,02
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022059 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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