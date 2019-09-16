Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları16 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,026405
|-1,63
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,060374
|-1,47
|Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.
|0,044968
|-1,43
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu
|0,154614
|-1,35
|Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu
|1,941713
|-1,33
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,025734
|-1,83
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,055946
|-1,52
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014104
|-1,17
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,030155
|-0,94
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,378182
|-0,72
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|68,874574
|-1,37
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,035618
|-1,21
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063293
|-1,02
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,025937
|-0,70
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,073156
|-0,61
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,071854
|-1,57
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,088234
|-0,72
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,990647
|-0,57
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,319918
|-0,53
|Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon
|1,280532
|-0,42
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,022041
|-1,11
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,037486
|-1,05
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,326284
|-1,04
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,177020
|-1,01
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|1,121110
|-1,00
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,350050
|-2,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039402
|-1,14
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066701
|-1,11
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030504
|-1,11
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030284
|-1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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