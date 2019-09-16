Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,026405 -1,63 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,060374 -1,47 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,044968 -1,43 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,154614 -1,35 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,941713 -1,33 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,025734 -1,83 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,055946 -1,52 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014104 -1,17 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030155 -0,94 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,378182 -0,72 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 68,874574 -1,37 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,035618 -1,21 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063293 -1,02 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,025937 -0,70 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,073156 -0,61 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,071854 -1,57 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,088234 -0,72 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990647 -0,57 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,319918 -0,53 Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon 1,280532 -0,42 Yatırım Fonları - KatılımFonları Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,022041 -1,11 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,037486 -1,05 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,326284 -1,04 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,177020 -1,01 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,121110 -1,00 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,350050 -2,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039402 -1,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,066701 -1,11 İş Portföy Altın Fonu 0,030504 -1,11 ING Portföy Altın Fonu 0,030284 -1,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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