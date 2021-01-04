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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:53:36 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,059919-0,98
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045162-0,70
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,112766-0,65
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF46,855249-0,44
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)1,262074-0,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,583052-0,30
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,810761-0,19
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,023001-0,13
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,034761-0,08
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,113689-0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019208-0,25
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,958306-0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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