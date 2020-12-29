Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|710,285078
|-1,90
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,670292
|-1,14
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,090130
|-1,05
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,934966
|-1,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059239
|-1,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010044
|-1,84
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024915
|-1,00
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,751458
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082175
|-0,86
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037374
|-0,78
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,041906
|-0,91
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,976457
|-0,61
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,081924
|-0,57
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,052628
|-0,46
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,644192
|-0,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109542
|-1,03
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,353804
|-1,01
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,076653
|-0,71
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,083419
|-0,64
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,664134
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028313
|-1,03
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,943258
|-1,01
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,188587
|-0,97
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,059805
|-0,82
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,937859
|-0,80
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,908889
|-1,07
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,110050
|-0,85
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,958730
|-0,80
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,759404
|-0,79
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054555
|-0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)