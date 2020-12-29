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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:43:27 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,285078-1,90
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,670292-1,14
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,090130-1,05
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,934966-1,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059239-1,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010044-1,84
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024915-1,00
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,751458-0,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,082175-0,86
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037374-0,78
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,041906-0,91
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,976457-0,61
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,081924-0,57
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,052628-0,46
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,644192-0,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,109542-1,03
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,353804-1,01
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,076653-0,71
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,083419-0,64
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,664134-0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028313-1,03
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,943258-1,01
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,188587-0,97
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,059805-0,82
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,937859-0,80
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF39,908889-1,07
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,110050-0,85
Gedik Portföy Altın Fon0,958730-0,80
HSBC Portföy Altın Fonu3,759404-0,79
Deniz Port. Altın Fonu0,054555-0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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