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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:29:10 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,770496-0,85
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,276092-0,85
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,701159-0,85
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,045542-0,85
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,029278-0,84
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,082892-0,93
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010232-0,92
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,784277-0,89
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042679-0,88
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,012682-0,83
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,056899-1,03
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,113592-0,94
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,082394-0,93
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,042289-0,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,104982-0,90
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,367576-0,90
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,110683-0,84
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,077205-0,79
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,244714-0,58
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,120111-0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,945379-0,99
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,157153-0,89
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,219903-0,89
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,848488-0,87
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,973392-0,86
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,126108-0,96
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,063950-0,93
TEB Portföy Altın Fonu0,107277-0,92
Deniz Port. Altın Fonu0,054983-0,92
Fiba Portföy Altın Fonu0,037638-0,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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