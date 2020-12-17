Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087914
|-0,49
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079319
|-0,38
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|748,128357
|-0,37
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061457
|-0,35
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,772921
|-0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085649
|-0,48
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043990
|-0,37
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,260856
|-0,17
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,235395
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,203547
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042674
|-0,75
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,717334
|-0,66
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,256962
|-0,60
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,292399
|-0,52
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,107251
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,780611
|-0,60
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,118633
|-0,59
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,412687
|-0,37
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,128502
|-0,34
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,663883
|-0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,307502
|-0,57
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,317910
|-0,53
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,061475
|-0,44
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029440
|-0,40
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,525577
|-0,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,102707
|-0,32
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,404270
|-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)