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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:12:07 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087914-0,49
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,079319-0,38
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF748,128357-0,37
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,061457-0,35
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,772921-0,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085649-0,48
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043990-0,37
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,260856-0,17
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,235395-0,08
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,203547-0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042674-0,75
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,717334-0,66
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,256962-0,60
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,292399-0,52
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,107251-0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,780611-0,60
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,118633-0,59
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,412687-0,37
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,128502-0,34
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,663883-0,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,307502-0,57
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,317910-0,53
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,061475-0,44
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029440-0,40
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,525577-0,40
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF41,102707-0,32
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,404270-0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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