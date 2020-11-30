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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:42:48 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,755094-1,19
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,308690-1,17
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,077387-1,13
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,060926-1,07
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087911-1,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,957057-2,69
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010042-1,89
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042819-1,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025167-1,04
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043495-0,98
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)108,695001-2,33
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,431994-1,65
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052505-1,57
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,103647-1,56
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,468461-1,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,489822-1,33
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,403202-1,09
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,025277-0,86
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,058883-0,83
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,593758-0,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,059947-1,35
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029160-1,25
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,839295-1,21
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,155472-1,20
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,034310-1,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF37,060067-3,38
QNB Finans Portföy Altın BYF39,675532-2,10
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,760092-2,09
HSBC Portföy Altın Fonu3,777465-1,40
Gedik Portföy Altın Fon0,962456-1,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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