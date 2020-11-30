Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,755094
|-1,19
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,308690
|-1,17
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077387
|-1,13
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060926
|-1,07
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087911
|-1,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,957057
|-2,69
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010042
|-1,89
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042819
|-1,86
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025167
|-1,04
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043495
|-0,98
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|108,695001
|-2,33
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,431994
|-1,65
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052505
|-1,57
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103647
|-1,56
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|17,468461
|-1,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,489822
|-1,33
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,403202
|-1,09
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,025277
|-0,86
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,058883
|-0,83
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,593758
|-0,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,059947
|-1,35
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029160
|-1,25
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,839295
|-1,21
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,155472
|-1,20
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,034310
|-1,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|37,060067
|-3,38
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,675532
|-2,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,760092
|-2,09
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,777465
|-1,40
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,962456
|-1,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)