Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,220103
|-1,66
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066266
|-1,65
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039785
|-1,48
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,669588
|-1,36
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,089516
|-1,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,182398
|-1,32
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035239
|-1,31
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041925
|-1,19
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,288209
|-0,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081756
|-0,87
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,100130
|-1,77
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|127,463072
|-1,66
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,076883
|-1,66
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,110069
|-1,15
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,039397
|-0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,108430
|-1,51
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,061042
|-1,40
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021799
|-0,93
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,024872
|-0,70
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,359117
|-0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,198687
|-1,20
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,938151
|-1,13
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028275
|-0,95
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029960
|-0,74
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,849086
|-0,62
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,126168
|-0,63
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,107282
|-0,63
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,101672
|-0,63
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049511
|-0,62
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055187
|-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)