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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:24:03 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587524 -0,39
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835360 -0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233664 -0,33
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,660259 -0,17
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,808777 -0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008144 -2,37
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,861576 -0,59
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,016790 -0,37
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,993427 -0,32
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,030271 -0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,474855 -3,33
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,209564 -3,22
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075996 -2,86
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,083834 -2,84
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029026 -2,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,306642 -3,40
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,577200 -2,04
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,129293 -1,50
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097474 -1,41
HSBC Portföy Değ. Fon 112,360819 -1,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,787414 -3,50
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,166848 -2,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,601495 -2,35
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,061926 -0,38
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025216 -0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,661958 -0,77
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,276994 -0,54
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,777158 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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