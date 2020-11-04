Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,805251
|-0,19
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,427925
|-0,12
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049270
|-0,10
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251216
|-0,06
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227693
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,716719
|-0,93
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,052953
|-0,69
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,091586
|-0,18
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,600046
|-0,15
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,109961
|-0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034368
|-0,80
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,113011
|-0,76
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037178
|-0,68
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,861775
|-0,64
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,293939
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,072123
|-0,29
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019086
|-0,18
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,015583
|-0,05
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,604691
|-0,02
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020244
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)