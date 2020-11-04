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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:24:41 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,805251 -0,19
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,427925 -0,12
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049270 -0,10
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251216 -0,06
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227693 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,716719 -0,93
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,052953 -0,69
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,091586 -0,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,600046 -0,15
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,109961 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034368 -0,80
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,113011 -0,76
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037178 -0,68
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,861775 -0,64
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,293939 -0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,072123 -0,29
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019086 -0,18
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015583 -0,05
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,604691 -0,02
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020244 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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