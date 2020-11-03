Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025945
|-0,35
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049318
|-0,29
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|118,607801
|-0,21
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,453649
|-0,14
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,806823
|-0,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227817
|-0,11
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|173,724677
|-0,11
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251366
|-0,10
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,869161
|-0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037432
|-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)