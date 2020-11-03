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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:01:29 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025945 -0,35
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049318 -0,29
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 118,607801 -0,21
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,453649 -0,14
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,806823 -0,12
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227817 -0,11
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,724677 -0,11
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251366 -0,10
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,869161 -0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037432 -0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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