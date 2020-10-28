Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,811302
|-0,75
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,573030
|-0,61
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228649
|-0,56
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,528140
|-0,34
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049601
|-0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,037576
|-0,85
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,724851
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,603628
|-0,54
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035334
|-0,53
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,197648
|-0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|118,063756
|-0,26
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034479
|-0,25
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,076957
|-0,20
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,736810
|-0,16
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,170177
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020224
|-0,04
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,601631
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)