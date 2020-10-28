  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:59:31 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811302 -0,75
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,573030 -0,61
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228649 -0,56
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,528140 -0,34
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049601 -0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037576 -0,85
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,724851 -0,61
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,603628 -0,54
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035334 -0,53
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,197648 -0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 118,063756 -0,26
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034479 -0,25
Gedik Portföy Karma Fon 1,076957 -0,20
Aura Portföy Değ. Fon 0,736810 -0,16
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,170177 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020224 -0,04
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,601631 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı
Gündem

Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak Enver Altaylı’nın teröristbaşı Fetullah Gülen’e yazdığı ..
Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti
Dünya

Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya boykot açıklaması sonrası Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avr..
Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay