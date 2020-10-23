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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:04:28 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,063520 -0,94
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037442 -0,88
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026409 -0,80
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,213273 -0,70
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,087294 -0,60
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024133 -1,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044263 -1,11
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,080779 -0,87
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,217755 -0,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,613507 -0,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,433617 -5,12
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083336 -4,68
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042154 -4,67
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,331347 -2,18
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,100116 -2,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,411767 -1,72
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053244 -1,37
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,330285 -1,35
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,038354 -1,28
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,844874 -1,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,244921 -0,25
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,004188 -0,24
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015807 -0,20
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030542 -0,19
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,292402 -0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,663607 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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